Школьники из Борисова готовятся к Кубку по робототехнике

Сыграть с роботами в футбол или провести матч по сумо. Школьники из Борисова готовятся к Республиканскому кубку по робототехнике. Мероприятие пройдет в декабре. Сейчас ученики совершенствуют знания в конструировании и программировании умных машин. В STEM-центре, который открыли в прошлом году, сейчас занимаются 300 учеников. Смарт-факультативы бесплатные. Это возможность не просто найти познавательное хобби, но и определиться с будущей профессией.



Элементы ІТ-занятий внедряют и в школьные предметы. В 24 борисовской школе с помощью компьютерных игр и дополненной реальности изучают иностранные языки, а также естественные науки.



