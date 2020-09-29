Стоит отметить, образованию всегда уделялось пристальное внимание. К нам едут и опыт перенимать, и учиться. Фундаментальная база закладывается еще в школе. Именно здесь наши юные вундеркинды начинают себя проявлять. Причем, на международном уровне. Школьники из Бреста выиграли золото и серебро на европейских олимпиадах по географии и информатике. Оба учатся в гимназии № 1 - одном из самых авторитетных учреждений образования в городе. Так как готовят вундеркиндов, узнавала Мария Тройнич.





Школьники из Бреста победили на европейской олимпиаде

Сотни решенных задач и по тридцать часов занятий в неделю: о своей подготовке к европейской олимпиаде Илья рассказывает на языке цифр. Но еще интереснее для него - си плюс плюс: так называется один из трех тысяч языков программирования. Десятиклассник учится в первой гимназии Бреста. На международных соревнованиях по спортивной информатике он выиграл серебряную медаль. Говорит, в будние дни учеба занимает почти все свободное время: на развлечения остается два часа. Впрочем, гимназист об этом не жалеет: ведь информатика для него - главное увлечение.

Илья Кучинский, учащийся гимназии № 1 г. Бреста:

"Все началось еще в детстве: мне всегда хотелось создавать что-то свое. Но у меня не особо получалось. А в седьмом классе Ирина Андреевна заметила, что мне это интересно. И я начал увлекаться спортивным программированием".

В этом году европейская олимпиада проходила в онлайн-формате. В интеллектуальном состязании участвовали школьники из 27 стран. Отбор был серьезным: от Беларуси на олимпиаду смогли попасть только четыре ученика.

Ирина Горбацевич, учитель-методист по информатике гимназии № 1 г. Бреста:

"Много талантливых учеников, но куда пропадают эти таланты без трудолюбия, непонятно. Илья - очень трудолюбивый ученик. Он занимается каждый день: по три, пять часов. Родители поддерживают его увлечение - это тоже очень важный фактор".

Илья - не единственный звездный ученик гимназии. Еще одну, золотую медаль, но уже по географии, с европейской олимпиады привез 11-классник.

Елена Соколовская, учитель географии гимназии № 1 г. Бреста:

"Более 70 было участников. И три формата заданий. Один из них предполагал исследование космоснимков - и свое уникальное видение".







Первая гимназия - одно из самых авторитетных учреждений среднего образования в Бресте. Большой упор здесь делают на развитие креативного мышления у детей. А еще ценят творческий подход - даже в точных науках.

Кроме традиционных уроков и факультативов, в учреждении также есть ресурсный центр. Педагоги местных вузов приходят в гимназию. И вместе с учителями готовят учеников к поступлению в университет, к олимпиадам и конференциям.