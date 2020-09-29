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Школьники из Бреста выиграли золото и серебро на европейских олимпиадах
Стоит отметить, образованию всегда уделялось пристальное внимание. К нам едут и опыт перенимать, и учиться. Фундаментальная база закладывается еще в школе. Именно здесь наши юные вундеркинды начинают себя проявлять. Причем, на международном уровне. Школьники из Бреста выиграли золото и серебро на европейских олимпиадах по географии и информатике. Оба учатся в гимназии № 1 - одном из самых авторитетных учреждений образования в городе. Так как готовят вундеркиндов, узнавала Мария Тройнич.
Школьники из Бреста победили на европейской олимпиаде
Сотни решенных задач и по тридцать часов занятий в неделю: о своей подготовке к европейской олимпиаде Илья рассказывает на языке цифр. Но еще интереснее для него - си плюс плюс: так называется один из трех тысяч языков программирования. Десятиклассник учится в первой гимназии Бреста. На международных соревнованиях по спортивной информатике он выиграл серебряную медаль. Говорит, в будние дни учеба занимает почти все свободное время: на развлечения остается два часа. Впрочем, гимназист об этом не жалеет: ведь информатика для него - главное увлечение.
Илья Кучинский, учащийся гимназии № 1 г. Бреста:
"Все началось еще в детстве: мне всегда хотелось создавать что-то свое. Но у меня не особо получалось. А в седьмом классе Ирина Андреевна заметила, что мне это интересно. И я начал увлекаться спортивным программированием".
В этом году европейская олимпиада проходила в онлайн-формате. В интеллектуальном состязании участвовали школьники из 27 стран. Отбор был серьезным: от Беларуси на олимпиаду смогли попасть только четыре ученика.
Ирина Горбацевич, учитель-методист по информатике гимназии № 1 г. Бреста:
"Много талантливых учеников, но куда пропадают эти таланты без трудолюбия, непонятно. Илья - очень трудолюбивый ученик. Он занимается каждый день: по три, пять часов. Родители поддерживают его увлечение - это тоже очень важный фактор".
Илья - не единственный звездный ученик гимназии. Еще одну, золотую медаль, но уже по географии, с европейской олимпиады привез 11-классник.
Елена Соколовская, учитель географии гимназии № 1 г. Бреста:
"Более 70 было участников. И три формата заданий. Один из них предполагал исследование космоснимков - и свое уникальное видение".
Первая гимназия - одно из самых авторитетных учреждений среднего образования в Бресте. Большой упор здесь делают на развитие креативного мышления у детей. А еще ценят творческий подход - даже в точных науках.
Кроме традиционных уроков и факультативов, в учреждении также есть ресурсный центр. Педагоги местных вузов приходят в гимназию. И вместе с учителями готовят учеников к поступлению в университет, к олимпиадам и конференциям.
Помимо дипломов престижных конкурсов для своей альма-матер гимназисты выигрывают и подарки. Этот мультиборд ученики получили за победу в телевизионном проекте Белтелерадиокомпании "Я знаю!". К слову, приз - уже второй. Но останавливаться на успехах не собирается и Илья Качинский. Гимназист мечтает поступить в БГУ и стать программистом. А если в следующем году победит на республиканской олимпиаде - для него будут открыты двери всех белорусских вузов.
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