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Школьники из китайского города Чанша посещают Могилевскую область

Обмен знаниями, знакомство с традициями и культурой. Школьники из города Чанша Китайской Народной Республики посещают Могилевскую область. За 4 дня пребывания они встретятся со сверстниками из гимназии № 4 Могилева. Здесь уже год изучается китайский как один из основных иностранных языков. Примут участие в мастер-классах по изготовлению новогодних игрушек, пообщаются с Дедом Морозом. А также попробуют блюда белорусской кухни.

Школьники из Китая примут участие в совместных концертах, посетят также экотуркомплекс в Круглянском районе и Дворец графа Потемкина в Кричеве.

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