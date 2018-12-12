Школьники из китайского города Чанша посещают Могилевскую область

Обмен знаниями, знакомство с традициями и культурой. Школьники из города Чанша Китайской Народной Республики посещают Могилевскую область. За 4 дня пребывания они встретятся со сверстниками из гимназии № 4 Могилева. Здесь уже год изучается китайский как один из основных иностранных языков. Примут участие в мастер-классах по изготовлению новогодних игрушек, пообщаются с Дедом Морозом. А также попробуют блюда белорусской кухни.