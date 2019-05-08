Школьники из Щучинского района восстановили боевой путь местного партизанского соединения

Масштабная поисковая работа в архивах и воспоминания участников сопротивления позволили создать уникальный мемориальный комплекс "Партизанская землянка". За три года, с 41-го по 44-й, 6-тысячный отряд совершил сотни боевых операций, щучинцы пустили под откос 180 военных эшелонов. О сохранении памяти о подвигах местных жителей в годы войны - Юрий Карнелович в нашей рубрике "Дело молодых".



Идея восстановить весь боевой путь легендарного Щучинского партизанского соединения у учеников Орлянской школы возникла несколько лет назад.



В годы войны отряды местных жителей под единым командованием наводили ужас на врага на территории сразу трех районов. Совершили сотни боевых операций. А начиналось все в далеком 1941 году, после оккупации района 17 человек просто ушли в лес, чтобы сражаться за своих родных. Первое же задание оказалось успешным.

Материалы о деятельности партизанского отряда школьники собирали в архивах

Материалы о деятельности партизанского отряда школьники вместе с учителями собирали в архивах, записывали воспоминания ветеранов войны. В итоге удалось найти даже место, где размещался штаб соединения. Здесь установили памятный знак, отреставрировали землянку, а рядом открыли небольшой музей.



За три года с 41 по 44 партизаны пустили под откос 180 военных эшелонов, взорвали 49 мостов

В этой землянке находился штаб легендарного Щучинского партизанского соединения. В пяти бригадах числилось более шести тысяч человек. За три года с 41 по 44 партизаны пустили под откос 180 военных эшелонов, взорвали 49 мостов и уничтожили порядка 20 тысяч солдат и офицеров вермахта.



Школьники проводят здесь торжественные мероприятия, организовывают интерактивные экскурсии. А в канун Дня Победы устроили импровизированный субботник. Привели территорию комплекса в порядок, обновили музейную экспозицию.

В планахразработать туристические маршруты по всей территории Липичанской пущи