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Школьники из Слуцка стали лучшими на республиканском конкурсе исследовательских работ
Старшеклассники разработали мобильное приложение, которое распознает картины знаменитых художников. Более полусотни работ разных авторов. Базу можно постоянно пополнять. Проект презентовали и на международном уровне. Слуцкие школьники стали призерами Балтийского научно-инженерного конкурса.
Еще одну награду на республиканском конкурсе слуцкие школьники получили за работу по химии. В учебной лаборатории удалось воссоздать аромат сирени.
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