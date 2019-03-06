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Школьники из Слуцка стали лучшими на республиканском конкурсе исследовательских работ

Старшеклассники разработали мобильное приложение, которое распознает картины знаменитых художников. Более полусотни работ разных авторов. Базу можно постоянно пополнять. Проект презентовали и на международном уровне. Слуцкие школьники стали призерами Балтийского научно-инженерного конкурса.

Еще одну награду на республиканском конкурсе слуцкие школьники получили за работу по химии. В учебной лаборатории удалось воссоздать аромат сирени.

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