Школьники из Узбекистана, Кыргызстана и Лаоса вместе с белорусами проводят каникулы в "Зубренке"

Международная смена проходит в детском центре "Зубренок". Школьники из Узбекистана, Кыргызстана и Лаоса, добившиеся успехов в интеллектуальной и творческой деятельности, проводят каникулы вместе с белорусскими ребятами. В программе - музыкальный ринг, концерт, посиделки у костра дружбы и разнообразные тематические вечера, а также медицинское оздоровление и спортивные активности.