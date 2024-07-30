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Школьники из Узбекистана, Кыргызстана и Лаоса вместе с белорусами проводят каникулы в "Зубренке"
Международная смена проходит в детском центре "Зубренок". Школьники из Узбекистана, Кыргызстана и Лаоса, добившиеся успехов в интеллектуальной и творческой деятельности, проводят каникулы вместе с белорусскими ребятами. В программе - музыкальный ринг, концерт, посиделки у костра дружбы и разнообразные тематические вечера, а также медицинское оздоровление и спортивные активности.
За время отдыха ребята посетят Национальную библиотеку, Мирский и Несвижский замки, изучат историю и культурные особенности нашей страны.
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