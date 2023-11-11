Школьники Беларуси снимут фильмы о геноциде своего народа

Накануне школьники Минска и Минской области получили доступ к архивной кинохронике, которую не найти в открытых источниках. На основании полученных документов они снимут фильмы о геноциде белорусского народа.

На создание медиаработы дается два дня и помощь режиссеров, монтажеров и архивистов из Москвы. Вся работа проводится в рамках киномарафона "Бумеранг". Это российская инициатива с международным масштабом, идея которой принадлежит Детскому медийному объединению "Бумеранг" при поддержке фонда президентских грантов. В Беларуси идею поддержали Министерство юстиции и Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов. Так, у российско-белорусской команды появился социально значимый проект "Без срока давности. Непокоренные".





Белорусско-российский проект "Без срока давности. Непокоренные" стартовал в Минске

Старт установочным мастер-классам дали в минской средней школе номер 224. Эта площадка с пропиской на улице Михаила Пташука - легендарного белорусского режиссера. Там же и разместили экспресс-курсы по подготовке фильмов.