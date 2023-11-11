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Школьники Беларуси снимут фильмы о геноциде своего народа
Накануне школьники Минска и Минской области получили доступ к архивной кинохронике, которую не найти в открытых источниках. На основании полученных документов они снимут фильмы о геноциде белорусского народа.
На создание медиаработы дается два дня и помощь режиссеров, монтажеров и архивистов из Москвы. Вся работа проводится в рамках киномарафона "Бумеранг". Это российская инициатива с международным масштабом, идея которой принадлежит Детскому медийному объединению "Бумеранг" при поддержке фонда президентских грантов. В Беларуси идею поддержали Министерство юстиции и Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов. Так, у российско-белорусской команды появился социально значимый проект "Без срока давности. Непокоренные".
Белорусско-российский проект "Без срока давности. Непокоренные" стартовал в Минске
Старт установочным мастер-классам дали в минской средней школе номер 224. Эта площадка с пропиской на улице Михаила Пташука - легендарного белорусского режиссера. Там же и разместили экспресс-курсы по подготовке фильмов.
Почти 100 школьников освоят кинотехнологии. А в 2024 году желающие смогут подать свою работу на белорусско-российский проект, который приурочат к 80-летию со Дня Победы.
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