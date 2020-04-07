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Школьники Минска мастерили скворечники во время конкурса "Мудрый филин"

себя комфортно в городской среде, для них в этом году установили десятки домиков. Школьники из разных районов Минска мастерили скворечники во время конкурса "Мудрый филин". Домики, сделанные по всем правилам, сегодня разместили и возле дворца творчества "Золак". А для учеников организовали онлайн-урок - орнитологи рассказали, где необходимо закреплять скворечники и какие инструменты использовать.

Конкурс среди знатоков птиц "Мудрый филин" проходит каждую весну. Юные бердвотчеры соревнуются во время теоретических и практических этапов.

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