Школьники Минска мастерили скворечники во время конкурса "Мудрый филин"

себя комфортно в городской среде, для них в этом году установили десятки домиков. Школьники из разных районов Минска мастерили скворечники во время конкурса "Мудрый филин". Домики, сделанные по всем правилам, сегодня разместили и возле дворца творчества "Золак". А для учеников организовали онлайн-урок - орнитологи рассказали, где необходимо закреплять скворечники и какие инструменты использовать.



Конкурс среди знатоков птиц "Мудрый филин" проходит каждую весну. Юные бердвотчеры соревнуются во время теоретических и практических этапов.



