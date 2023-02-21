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Школьники Минской области готовятся к финалу конкурса инноваций

Перспективы успешных стартапов и мнения экспертов. Семинар по подготовке лучших областных проектов к финалу конкурса "100 идей для Беларуси" собрал 21 февраля в Колодищах молодых новаторов. Презентации их работ оценили специалисты из разных сфер: маркетинга, экономики, высоких технологий. Среди проектов разработки школьников центрального региона для белорусских аграриев, энергетиков, а также инновации в сфере общепита. Ученикам дали полезные советы по презентации продукта, научили отвечать на сложные вопросы жюри.

20 проектов отправятся предоставлять Минскую область на республиканском этапе. Лучшие из них обратят на себя внимание инвесторов и получат развитие в реальном секторе экономики.

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