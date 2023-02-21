Школьники Минской области готовятся к финалу конкурса инноваций

Перспективы успешных стартапов и мнения экспертов. Семинар по подготовке лучших областных проектов к финалу конкурса "100 идей для Беларуси" собрал 21 февраля в Колодищах молодых новаторов. Презентации их работ оценили специалисты из разных сфер: маркетинга, экономики, высоких технологий. Среди проектов разработки школьников центрального региона для белорусских аграриев, энергетиков, а также инновации в сфере общепита. Ученикам дали полезные советы по презентации продукта, научили отвечать на сложные вопросы жюри.