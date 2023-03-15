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Школьники Минской области получили паспорта
Главное свидетельство взрослой жизни получили 15 марта школьники Минской области. Масштабную патриотическую акцию "Мы - граждане Беларуси!" принимали Столбцы.
Торжество состоялось в Детской школе искусств. Первые паспорта там получили отличники учебы и победители олимпиад, лауреаты спортивных и творческих конкурсов. Отметили также лидеров общественных объединений и участников научно-исследовательских конференций. Символично, что в юбилейный 85-й год Минской области среди подарков и книга о центральном регионе.
Вопросы земельно-имущественных отношений и наведения порядка на земле
В основе белорусской Конституции - забота о людях. Впрочем, это касается и других законодательных документов. В Столбцах об этом говорили комплексно: во время выездного заседания. Главной темой Совета по взаимодействию органов местного самоуправления при Совете Республики стали вопросы земельно-имущественных отношений и наведения порядка на земле. Особое внимание уделили вовлечению в оборот ветхих либо пустующих зданий.
Даже в городе мы увидели пример тому, когда стоял заброшенный кинотеатр, который не эксплуатировался. Сейчас же это современный культурный объект. Причем желание так сделать губернатору высказала молодежь Столбцов. Поэтому здесь - подтверждение того, как можно сегодня обустроить социальную сферу, реализовывать те задачи по развитию экономики. Здесь есть предприятия, производства, где люди могут работать. И есть инвестиционный проект, который будет реализован в ближайшее время для того, чтобы создать новые рабочие места.
Строительство жилья и объектов социальной инфраструктуры, благоустройство, развитие сильных регионов - направления приоритетные. По итогам VI Всебелорусского народного собрания была разработана специальная программа. Из последних ноу-хау, например, единый реестр пустующих домов. Онлайн-база работает с января и регулярно обновляется.
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