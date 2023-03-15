Школьники Минской области получили паспорта

Даже в городе мы увидели пример тому, когда стоял заброшенный кинотеатр, который не эксплуатировался. Сейчас же это современный культурный объект. Причем желание так сделать губернатору высказала молодежь Столбцов. Поэтому здесь - подтверждение того, как можно сегодня обустроить социальную сферу, реализовывать те задачи по развитию экономики. Здесь есть предприятия, производства, где люди могут работать. И есть инвестиционный проект, который будет реализован в ближайшее время для того, чтобы создать новые рабочие места.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси