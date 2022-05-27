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Школьники Минской области представили бизнес-проекты в аграрной сфере, гастрономии и легкой промышленности

Бизнес-идеи для начинающих. Школьники и студенты колледжей представили проекты в аграрной сфере, гастрономии и легкой промышленности. Юные бизнесмены на базе своих учреждений познают основы организации производственного процесса, а результат представляют на выставках и реализуют на практике.

Грамота предпринимательства

Своей продукцией юные предприниматели обеспечивают нужды своих школ и колледжей. Самые перспективные ученические проекты могут заинтересовать инвесторов из разных регионов страны и превратится в серьезные стартапы.

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