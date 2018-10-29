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Школьники Минской области представили свои научные разработки

Жидкие обои, берестяные грамоты и аккумулятор из торфа. Юные ученые изучают нанотехнологии, энергосбережение, химию. Конкурс исследователей - хорошая возможность продемонстрировать свои способности и повысить уровень знаний. Кроме конкурсной программы, школьники посетили познавательные мастер-классы и лекции.

Специалисты Национальной академии наук и преподаватели университетов оценили более 250 работ. Победители представят Минскую область на республиканском конкурсе юных исследователей.

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