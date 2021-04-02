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Школьники Минской области соревновались в знании дорожных правил

Знания - залог безопасности. В Червенском районе прошла олимпиада по Правилам дорожного движения. Участие приняли школьники всех уголков центрального региона. Конкурсанты представили жюри домашнее задание - видеоролики на тему безопасности на дорогах, а затем выполнили тесты ПДД - индивидуальные и командные.

В лидерах на олимпиаде - Борисовский район, школьники из Жодино и Солигорского района. Победителям вручили полезные электронные подарки - умные часы, виртуальные очки и портативные колонки.

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