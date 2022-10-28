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Школьники Минской области стали победителями олимпиады по программированию
Запрограммировать себя на успех и занять призовое место на международной IT-олимпиаде. Школьники из Минской области в очередной раз доказывают свой высокий уровень знаний в сфере информационных технологий и робототехники. Юные инженеры из Борисова и Жодино взяли золото и бронзу на интеллектуальном чемпионате. Техническое задание по разработке робота - доставщика писем было выполнено успешно. Теперь школьники будут совершенствовать свои проекты.
Со своей будущей профессией школьники уже определились. А завоеванные призовые места станут бонусом при поступлении в вуз.
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