Школьники Минской области стали победителями олимпиады по программированию

Запрограммировать себя на успех и занять призовое место на международной IT-олимпиаде. Школьники из Минской области в очередной раз доказывают свой высокий уровень знаний в сфере информационных технологий и робототехники. Юные инженеры из Борисова и Жодино взяли золото и бронзу на интеллектуальном чемпионате. Техническое задание по разработке робота - доставщика писем было выполнено успешно. Теперь школьники будут совершенствовать свои проекты.