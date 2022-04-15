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Школьники Минской области участвуют в "Неделе леса"


Заботимся и о легких нашей земли. Акция "Неделя леса" продолжается. Каждый бережно посаженный росток - это вклад в будущее разнообразия и процветания природы всей страны. Восстановление вырубок - основная задача сотрудников лесных хозяйств, которые помогают желающим присоединиться к акции: обеспечивают посадочным материалом и необходимым инструментом. В главной зеленой инициативе участвуют все - ученые, работники предприятий и школьники.

Только в Минской области в этом сезоне запланировано посадить около тысячи гектаров леса хвойных и лиственных пород.

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