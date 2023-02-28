Школьники Минской области выбрали студотряды на лето

В Молодечно учащиеся школ и колледжей Минской области определились с направлением своей трудовой деятельности в этом году. Юношам и девушкам рассказали о наличии рабочих мест на предприятиях, познакомили с программой работы студенческих отрядов. Среди них - педагогические, сервисные, экологические и сельскохозяйственные. Также отметили участников самых результативных отрядов минувшего сезона.