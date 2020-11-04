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Школьники со всей Минской области представили свои исследовательские работы

Ткацкие традиции малой родины или техноинновации. Школьники со всей Минской области представили свои исследовательские работы. Конкурс прошел в формате онлайн.



Всего 250 исследований в 19 секциях.В каждой выбрали победителей, которые представят регион на республиканском этапе. С некоторыми лауреатами встретилась Елена Витко.

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