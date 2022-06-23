Школьники союзного "Поезда памяти" посетили Беловежскую пущу

23 июня утром в Гродно ожидают прибытия белорусско-российского "Поезда памяти". Ребятам проведут пешеходную экскурсию по знаковым местам города. Школьники вспомнят наше героическое прошлое, возложат цветы и посетят базу отдыха "Привал". Первым же городом в двухнедельном путешествии союзного проекта стал Брест. Ребята познакомились с белорусской природой, побывали в Беловежской пуще. Многие впервые увидели зубра!

Побывала молодежь и на Царской поляне, где знать устраивала охотничьи пиры.

200 школьников из Беларуси и России стали пассажирами "Поезда памяти"