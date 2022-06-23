3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Школьники союзного "Поезда памяти" посетили Беловежскую пущу
23 июня утром в Гродно ожидают прибытия белорусско-российского "Поезда памяти". Ребятам проведут пешеходную экскурсию по знаковым местам города. Школьники вспомнят наше героическое прошлое, возложат цветы и посетят базу отдыха "Привал". Первым же городом в двухнедельном путешествии союзного проекта стал Брест. Ребята познакомились с белорусской природой, побывали в Беловежской пуще. Многие впервые увидели зубра!
Побывала молодежь и на Царской поляне, где знать устраивала охотничьи пиры.
200 школьников из Беларуси и России стали пассажирами "Поезда памяти"
Брест - город приграничный. Стражи границы показали, как несут службу, как ведется поиск человека на местности, запрещенных веществ, оружия. Завершится проект, инициированный верхними палатами парламентов Беларуси и России, в День Независимости, 3 июля в Минске.
Президент
Все
Глава ОАЭ пригласил Александра Лукашенко на неформальный ужин
В Беларуси усилят социальные гарантии для ветеранов и пострадавших от войн лиц
Лукашенко высказал свое мнение о реальной ситуации в мире по борьбе с изменением климата
Лукашенко и Алиев поставили новые цели по сотрудничеству во время переговоров в Баку
Политика
Все
Общество
Все
Журналистка из Сербии: Санкции против белорусского народа несправедливые
Ярослав Августыняк: В Польше хотят изменить власть в Беларуси
Геннадий Болбатовский рассказал, в чем изюминка белорусских санаториев
Болбатовский: За последние 9 месяцев спрос на санаторные услуги в Беларуси вырос более чем на 5 %
В мире
Все
Экономика падает, потому что эстонцы "ноют" - история о том, как Кая Каллас решает проблемы в стране
Кая Каллас забыла про экономику Эстонии в погоне за уничтожением исторического наследия
В китайском городе Чжухай внедорожник въехал в толпу людей - пострадали около 20 человек
В Германии задержали подростка, готовившего теракт
Регионы
Все
Происшествия
Все