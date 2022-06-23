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Школьники союзного "Поезда памяти" посетили Беловежскую пущу

23 июня утром в Гродно ожидают прибытия белорусско-российского "Поезда памяти". Ребятам проведут пешеходную экскурсию по знаковым местам города. Школьники вспомнят наше героическое прошлое, возложат цветы и посетят базу отдыха "Привал". Первым же городом в двухнедельном путешествии союзного проекта стал Брест. Ребята познакомились с белорусской природой, побывали в Беловежской пуще. Многие впервые увидели зубра!

Побывала молодежь и на Царской поляне, где знать устраивала охотничьи пиры.

200 школьников из Беларуси и России стали пассажирами "Поезда памяти"

Брест - город приграничный. Стражи границы показали, как несут службу, как ведется поиск человека на местности, запрещенных веществ, оружия. Завершится проект, инициированный верхними палатами парламентов Беларуси и России, в День Независимости, 3 июля в Минске.

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