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Школьников 30 мая ждут на городском празднике "Последний звонок" в "Минск-Арене"
Долгожданный и особенный день для выпускников школ и гимназий. Последний звонок сегодня прозвучит по всей стране.
В этом учебном году в Беларуси в 9-х классах обучаются более 97 тысяч, а в 11-х классах - почти 53 тысячи учеников. Именно столько выпускников придут на торжественные линейки. Вечером столичных школьников ждут на городском празднике "Последний звонок" в "Минск-Арене".
В регионах для ребят также приятные сюрпризы от родителей, педагогов и деятелей культуры. Выпускные вечера, где выпускники получат документы об образовании, пройдут 10 июня.
Что касается экзаменов, они начнутся уже 1 июня и продлятся до 9-го. Девятиклассников ждут диктанты по русскому и белорусскому языкам, а также контрольная по математике. 11-классники сдают иностранный язык и историю, математику и на выбор - русский либо белорусский.
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