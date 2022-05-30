Школьников 30 мая ждут на городском празднике "Последний звонок" в "Минск-Арене"

Долгожданный и особенный день для выпускников школ и гимназий. Последний звонок сегодня прозвучит по всей стране.

В этом учебном году в Беларуси в 9-х классах обучаются более 97 тысяч, а в 11-х классах - почти 53 тысячи учеников. Именно столько выпускников придут на торжественные линейки. Вечером столичных школьников ждут на городском празднике "Последний звонок" в "Минск-Арене".

В регионах для ребят также приятные сюрпризы от родителей, педагогов и деятелей культуры. Выпускные вечера, где выпускники получат документы об образовании, пройдут 10 июня.