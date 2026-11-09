Школьница стала жертвой онлайн-обыска в квартире

Мошенники продолжают использовать детей в своих обманных схемах. Накануне в милицию обратилась мама семиклассницы. Подростку позвонили неизвестные и заставили снять на видео, что есть ценное дома. Далее положить сбережения в конверт, нарисовать цветок на нем и отдать другому ребенку, который приедет за наличкой. Тот в свою очередь также стал жертвой обмана.

Екатерина Добровольская, старший инспектор ОИОС ГУВД Мингорисполкома:

"Девочка познакомилась со сверстником, который после недолгой переписки прислал видеосообщение с дронами и уверил, что скоро они прилетят в Минск. В то же время семикласснице позвонил неизвестный, который представился госслужащим и велел немедленно прекратить общение. Далее с девочкой связался ненастоящий следователь и сообщил, что она является подозреваемой по уголовному делу за пособничество в терроризме".

В МВД напоминают, что сейчас мошенники делают упор на детей. Набирает обороты схема провести онлайн-обыск дома. Предупредите детей о таких ситуациях.