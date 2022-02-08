Школьница и ее товарищ заключены под стражу за организацию наркобизнеса

Подозреваемым может грозить до 20 лет тюрьмы. Следственный комитет рассказал подробности громкого уголовного дела. 22-летний житель Минска и 17-летняя жительница Жабинки работали на интернет-магазин, торговавший через даркнет. Закладчики по указанию куратора забирали крупные партии психотропов, фасовали их на разовые дозы и затем прятали для покупателей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий "кладмены" задержаны. При обысках у них изъяты свертки с мефедроном и мобильники, в которых хранились фото с геолокациями места расположения тайников, а также снимки, на которых они совместно употребляли наркотики. Известно, что мужчина безработный, а девушка училась в 11-м классе и состояла на учете у нарколога.