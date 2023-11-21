Школьница из Минска едва не стала жертвой педофила

13-летняя девочка в одном из молодежных сообществ в социальной сети "ВКонтакте" вела переписку с, как она считала, 25-летним парнем. Поначалу милые и добродушные разговоры постепенно приобрели интимную окраску. Подробностями расследования уголовного дела с БЕЛТА поделилась официальный представитель УСК по Минской области Мария Никитина.

В июне девочке в соцсети пришло сообщение от ранее неизвестного пользователя, в аккаунте которого была размещена фотография молодого парня. Новый знакомый предложил подростку виртуальное общение. Сначала разговоры носили милый и добродушный характер, пока плавно не приобрели интимную окраску.

Девочке хотелось выглядеть старше, и она написала, что ей 15 лет. Ее собеседник заметил в ответ, что ему 25. Он не прекратил общение с несовершеннолетней, а стал подталкивать ее на интимные разговоры. Присылал девочке личные фотографии, а взамен просил отправлять свои. Узнав, что подросток не вступала ранее в интимную связь, навязчивый собеседник стал делиться "опытом" и настойчиво предлагать встретиться для совершения действий сексуального характера.

Испугавшись такого "друга", несовершеннолетняя сообщила о переписке маме. Женщина незамедлительно обратилась в милицию. Сотрудники правоохранительных органов быстро вычислили мужчину. Им оказался 37-летний житель Минского района. Фигурант во всем сознался и даже рассказал, что за "встречу" предлагал девочке 200 рублей.

Минский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.1 ст.169 (развратные действия, совершенные лицом, достигшим 18-летнего возраста, в отношении лица, заведомо не достигшего 16-летнего возраста, при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных статьями 166, 167 и 168 УК) УК РБ.