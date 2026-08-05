Школьный ассортимент к новому учебному году представлен более чем в 150 магазинах Минска

Одежду и обувь к началу учебного года можно приобрести более чем в 150 магазинах столицы, а канцелярские принадлежности реализуют свыше тысячи торговых объектов. Самый широкий ассортимент - в четырех универмагах Минска.

Столичные торговые площадки предоставляют и скидки до 30 %. На отдельные модели они могут достигать и 50 %.

Елена Нагорная, начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:

"Большинство швейных изделий представлено в Минске в синей цветовой гамме. Это связано с тем, что в большинстве учреждений образования столицы данный цвет выбран в качестве основного, поэтому и элементы школьной формы выполнены в этих тонах. Естественно, ассортимент подобран с расчетом на то, чтобы обеспечить необходимыми товарами не только школьников столицы, но и гостей города. К нам сегодня активно приезжают за покупками в том числе жители Минской области".

Школьную ярмарку с показом коллекции организуют у Дворца спорта 29 августа. 96 % ассортимента одежды - белорусского производства. Работать торговые площадки будут до 1 сентября.