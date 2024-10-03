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Школьный автопарк Брестской области получил в подарок 23 новых микроавтобуса

23 новых микроавтобуса для перевозки школьников. Такой подарок получили учреждения образования 12 районов Брестской области и города Пинска в преддверии Дня учителя. Ведь путь детей к знаниям должен быть комфортным и безопасным.

Авто собраны на предприятии "Брестмаш". Год назад завод начал серийное производство школьных микроавтобусов для подвоза детей в школы с небольшой численностью. Новые авто позволяют решить вопросы перевозки учащихся, в том числе с ограниченными возможностями.

Николай Городковец, начальник отдела по образованию Лунинецкого райисполкома:

"Будет решена проблема обновления автопарка и подвоза детей. Мы уменьшим количество маршрутов, соответственно, - время нахождения детей в пути. Ежедневно мы доставляем около 500 обучающихся к местам обучения, в том числе детей-инвалидов в центр координационно-развивающего обучения".

В 2025 году очередные 25 микроавтобусов обретут прописку в школах Брестской области. Сегодня в регионе подвоз детей в сельской местности к школам и садам осуществляют 350 школьных автобусов. Лишь 12 процентов из них - старше 10 лет.

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