Школьный автопарк Брестской области получил в подарок 23 новых микроавтобуса

23 новых микроавтобуса для перевозки школьников. Такой подарок получили учреждения образования 12 районов Брестской области и города Пинска в преддверии Дня учителя. Ведь путь детей к знаниям должен быть комфортным и безопасным.

Авто собраны на предприятии "Брестмаш". Год назад завод начал серийное производство школьных микроавтобусов для подвоза детей в школы с небольшой численностью. Новые авто позволяют решить вопросы перевозки учащихся, в том числе с ограниченными возможностями.

Николай Городковец, начальник отдела по образованию Лунинецкого райисполкома:

"Будет решена проблема обновления автопарка и подвоза детей. Мы уменьшим количество маршрутов, соответственно, - время нахождения детей в пути. Ежедневно мы доставляем около 500 обучающихся к местам обучения, в том числе детей-инвалидов в центр координационно-развивающего обучения".