Школьные базары под контролем: профсоюзы Беларуси борются с дефицитом, браком и ценами
Профсоюзы Беларуси продолжают масштабный аудит школьных базаров. С первых дней августа инспекторы вышли в рейды, чтобы лично проверить готовность торговых сетей к новому учебному году.
Под пристальным контролем специалистов находится абсолютно весь ученический арсенал для мальчиков и девочек.
Весь ученический арсенал на школьных базарах
В фокусе внимания - ассортимент, качество материалов и, что особенно важно, происхождение товара. Если на полках обнаружится дефицит базовых позиций, завышение цен или явный брак - реакция будет мгновенной.
Любые сбои в регламенте профсоюзы отрабатывают напрямую с местными властями, чтобы оперативно исправить ситуацию.
Белорусы могут и сами сообщить профсоюзам о недостатке определенного товара. Замечания или предложения принимаются через специальный сервис на официальном электронном портале ФПБ.