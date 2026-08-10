Школьные базары под контролем: профсоюзы Беларуси борются с дефицитом, браком и ценами

Профсоюзы Беларуси продолжают масштабный аудит школьных базаров. С первых дней августа инспекторы вышли в рейды, чтобы лично проверить готовность торговых сетей к новому учебному году.

Под пристальным контролем специалистов находится абсолютно весь ученический арсенал для мальчиков и девочек.





Весь ученический арсенал на школьных базарах

В фокусе внимания - ассортимент, качество материалов и, что особенно важно, происхождение товара. Если на полках обнаружится дефицит базовых позиций, завышение цен или явный брак - реакция будет мгновенной.



Любые сбои в регламенте профсоюзы отрабатывают напрямую с местными властями, чтобы оперативно исправить ситуацию.

Белорусы могут и сами сообщить профсоюзам о недостатке определенного товара. Замечания или предложения принимаются через специальный сервис на официальном электронном портале ФПБ.