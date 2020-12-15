Школьные театры готовят новогодние сказки-спектакли

Свой сюрприз к Новому году - сказку для детей Минского района - подготовила и школьная театральная студия "Парадокс". Маленькие артисты - ученики 2-й Боровлянской школы. В репертуаре театра - "Морозко", "Снежная королева" и семейная сказка "Все может быть".

Юные актеры из школьной театральной студии "Парадокс", которая существует более трех лет, частые участники и победители международных детских фестивалей и конкурсов, таких как "Арт планета" и "Рампа".