ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Школьные театры готовят новогодние сказки-спектакли

Свой сюрприз к Новому году - сказку для детей Минского района - подготовила и школьная театральная студия "Парадокс". Маленькие артисты - ученики 2-й Боровлянской школы. В репертуаре театра - "Морозко", "Снежная королева" и семейная сказка "Все может быть".

Юные актеры из школьной театральной студии "Парадокс", которая существует более трех лет, частые участники и победители международных детских фестивалей и конкурсов, таких как "Арт планета" и "Рампа".

А к Новому году участники театральной студии готовят премьерный спектакль "Золушка". Его зрители получат и сладкие подарки от Деда Мороза и Снегурочки.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все