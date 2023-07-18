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Школьные ярмарки работают во всех крупных универмагах Минска

Школьные ярмарки открылись во всех крупных универмагах Минска. В ассортименте - одежда, обувь, галантерейные товары, школьные принадлежности. Пересчет позиций, необходимых ученикам начальной, базовой и средней школы, регламентируется Министерством образования с учетом требований Министерства антимонопольного регулирования и торговли. А с середины августа у Дворца спорта начнет работу и большая городская школьная ярмарка.

Ориентировочная стоимость школьного набора для учеников младших классов от 360 до 1150 рублей, для старшеклассников от 460 до 1200 рублей. Это примерно на 3,5 % больше по сравнению с прошлым годом. При организации торговли мы тесно сотрудничаем с концерном "Беллегпром" и предприятиями, которые входят в их состав, они, конечно, представят свою коллекцию.
Ирина Маслакова, заместитель начальника главного управления торговли и услуг Мингорисполкома

Что касается школьной формы, напомним, с этого учебного года будет введен второй обязательный элемент костюма для учеников. Его каждое учреждение образования также будет выбирать индивидуально.

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