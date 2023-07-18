Школьные ярмарки работают во всех крупных универмагах Минска

Ориентировочная стоимость школьного набора для учеников младших классов от 360 до 1150 рублей, для старшеклассников от 460 до 1200 рублей. Это примерно на 3,5 % больше по сравнению с прошлым годом. При организации торговли мы тесно сотрудничаем с концерном "Беллегпром" и предприятиями, которые входят в их состав, они, конечно, представят свою коллекцию.

Ирина Маслакова, заместитель начальника главного управления торговли и услуг Мингорисполкома