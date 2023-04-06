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Школьный ассортимент к сезону 2023/2024 обновлен почти на 70 %
Беллегпром совместно с Национальной школой красоты проводит презентацию коллекций к школьному сезону 2023/2024. Обэтом сообщает БЕЛТА.
На площадке НШК развернулась выставка изделий ведущих предприятий легкой промышленности, на которой представлена одежда делового стиля и для занятий физкультурой, обувь и галантерея. Кроме того, модели Национальной школы красоты продемонстрируют на подиуме коллекции школьных нарядов для детей и подростков от полутора десятков компаний концерна.
Беллегпромк новому учебному году обновил школьный ассортимент почти на 70 %. Об этом сказала журналистам заместитель председателя концерна Наталия Мурашко перед началом презентации коллекций к школьному сезону 2023/2024.
"Показ коллекций школьной формы мы проводим ежегодно для того, чтобы подготовить торговые организации страны к новому школьному сезону. Все наши коллекции разработаны с учетом мнения представителей Министерства образования. Основная цветовая гамма - черный, серый, бордовый и синий цвета. Ассортимент широчайший. В этом году мы обновили порядка 70 % всех изделий. В производство планируем запустить более 1,2 млн изделий, которые можно отнести к одежде делового стиля. При необходимости мы готовы увеличить данные объемы", - сказала Наталия Мурашко.
Мероприятием также предусмотрено проведение В2В-переговоров белорусских производителей с представителями более 50 торговых организаций со всей страны.
Фото: БЕЛТА
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