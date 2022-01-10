Школьный автобус под Солигорском насмерть сбил велосипедиста и опрокинулся. В момент ДТП в автобусе было 11 детей и 3 учителя. Дети не пострадали. Одна из преподавательниц - в больнице. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа. Известно, что авария произошла сегодня около 8 утра. Предварительно, водитель школьного МАЗа на проселочной дороге возле деревни сбил велосипедиста, который двигался в попутном направлении. В результате столкновения школьный транспорт съехал в кювет и машина легла на бок. 58-летний велосипедист от полученных травм погиб на месте.