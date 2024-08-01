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Школьный шопинг: как в Беларуси швейные фабрики готовятся к новому учебному году

В Беларуси все больше семей окунаются в школьный шопинг. В Минске широкий ассортимент одежды и обуви, галантереи представлен в универмагах в детских отделах, уголках школьника и дополнительных секциях. Обувь для дополнения образов в деловом стиле - как минимум 160 моделей, одежды - более 150. Но на швейных фабриках не снижают темп работы.

Подробности у Александры Гойтан (видео).

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