Школьный шопинг: как в Беларуси швейные фабрики готовятся к новому учебному году

В Беларуси все больше семей окунаются в школьный шопинг. В Минске широкий ассортимент одежды и обуви, галантереи представлен в универмагах в детских отделах, уголках школьника и дополнительных секциях. Обувь для дополнения образов в деловом стиле - как минимум 160 моделей, одежды - более 150. Но на швейных фабриках не снижают темп работы.