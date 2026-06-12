Школы и гимназии Беларуси начинают прием детей в первые классы

12 июня в Беларуси - старт приемной кампании для будущих школьников. Около 82 тыс. первоклассников в 2026 году сядут за парты, из них 18 тыс. в столице.

В первую очередь в учреждение образования зачислят тех, кто подает документы по месту регистрации. Родителям необходимо написать заявление на имя директора школы, а также принести медсправку о здоровье ребенка и свидетельство о рождении. Попасть можно и в школу, которая не рядом с домом. В таком случае директор школы или гимназии принимает заявления на свободные места от родителей. Такой прием проходит в порядке очередности, в том числе регистрации заявлений.