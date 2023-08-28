Школы Беларуси готовятся принять учащихся в новом учебном году: кто еще не получил паспорта готовности и на что жаловались родители в КГК

Лето подходит к концу. До нового учебного года меньше недели. Значит, все ближе школьный звонок, гул бегущей по коридорам ребятни, шелест учебников. Уже сейчас все чаще в окнах учебных заведений можно увидеть горящий свет - учителя тоже в предвкушении. А самыми популярными в магазинах становятся отделы с канцелярией и школьной формой.



Впереди время волнительное и волнующее. Стоит задача дошлифовать систему высшего образования. И навести порядок в школах. В частности, сбалансировать нагрузку в учреждениях в крупных населенных пунктах и прежде всего в столице.

С 1 сентября свои двери распахнут 2 865 государственных учреждений. Новые школы в этом году в столице не вводятся. Зато после капремонта - целых 3. А вот по стране первый звонок в пятницу прозвенит сразу в двух новых школах. Первая - в нескольких километрах от столицы, в агрогородке Сеница. И вторая - в Гродно.



Сертификаты готовности уже получили почти все учреждения образования Беларуси.





В Министерстве образования отметили, что 7 учреждений образования будут находиться на капитальном ремонте, образовательный процесс 1 сентября там не будет проводиться. Одно из них расположено в Брестской области и 6 - в Минске. Школьники на это время будут переведены в другие учреждения образования.

Всего же за парты в новом учебном году сядут свыше 1 млн учащихся, из них 110 тыс. - первоклассники.



Тема первого урока - "Беларусь и Я - диалог мира и созидания". Юлия Алферова продолжит школьную тему. Экзамен на готовность практически сдан. В стране остаются единицы учреждений с мелкими недочетами, которые будут устранены до сентября. Заданную планку школам держать весь год, отсюда каждый определяет объемы ремонтных работ. Одни "сносились" основательно (семь школ в стране продолжат капитальный и осенью, временно переселив ребят в свободные школы), другим для того, чтобы достойно войти в новый учебный год, достаточно легкой косметики.



Как к 1 сентября готовится Луковская средняя школа?

Для Луковской средней задача на последние дни лета - разве что выветрить краску после обновления стен и установки оборудования в столовой. Паспорт готовности, что гарантирует безопасность и комфорт, получен. А для тех, кому не терпится в школу, двери не заперты и сегодня.

Школа в агрогородке для региона - настоящий образовательный центр. 1 сентября за знаниями сюда придут под сотню ребят. Заранее думают, где разместить, чему научить и, что также важно, как накормить.

С 1 сентября дети будут кушать новые блюда. У нас плюс по 2-недельному меню имеется 12 новых блюд. Школа готова как внешне, так и внутри. И спортинвентарь имеется в достаточном количестве. То, что меньше волнует школы городские и больше сельские, - организация подвоза учащихся. Маршрут автобуса Луковской школы проходит через пять деревень. Пока техника не подводит, но так в разрезе страны далеко не у всех. Николай Клебанович, директор Луковской средней школы



По поручению главы государства до 1 сентября в автопарке образования прибавление в 151 автобус, еще больше сотни на резерве. По самым скромным подсчетам, в подвозе нуждаются около 60 тысяч учеников. И это не только те, кто далеко живет от школы. Пора бы разгружать и переполненные, грамотно распределив нагрузку по школам.

Президент обратил внимание, что заполнение школ в Минске неравномерное: в новых микрорайонах учреждения переполнены, а в центре не загружены. "Если мы подвозим из Минского района в Минск детей, надо исходить из того, ни где у нас ближе школа, а где они недозагружены. Где-то у нас укомплектованность по 40 детей в классе, а где-то по 20. Здесь нужно сбалансировать ситуацию с загрузкой наших школ, потому что мы все время строим, строим… Люди просят, мы построили в новом микрорайоне школу и радуемся, а эти пустуют. Пора нам заканчивать строить дворцы, школы. В зарплату нужно переносить денежные средства", - отметил Президент.







Вообще разумный подход должен быть и в обучении, и в сопутствующем этому процессе. Тем более сегодня образование - не та отрасль, где можно сослаться на дефицит. Из консолидированного бюджета на сферу выделили 10 миллиардов. А когда дело касается ремонтов, в стороне не остаются ни родители, ни спонсоры.



Татьяна Жигалова, директор Малоритской средней школы № 2:

Ремонт был и за бюджетные, и внебюджетные деньги. И, конечно же, мы пользовались услугами родителей, которые помогали нам в том, чтобы наша школа была красивой.

Это вторая школа города Малорита. Документ готовности тоже на руках. Свежий ламинат в классах белорусского языка и литературы и декоративная штукатурка на стенах - это лишь часть обновленного интерьера. Николай Клебанович, директор Луковской средней школы







Проверка безопасности в школах - процесс круглогодичный



Мониторинговая группа современный дизайн, конечно, оценила. Но смотрят куда глубже - коммуникации, пожарные выходы и обеспечение безопасности на территории школы.

Определенные вещи у нас остаются на контроле, работа ведется круглогодично и не только в период подготовки к школьному сезону и в канун 1 сентября. Ситуация меняется, число нарушений сводится к нулю. Школ, дошкольных учреждений, вузов и общежитий, в которых небезопасно было бы находиться, у нас в стране нет.

Материально-техническая база - это только часть подготовки учреждений образования, которую можно вот так оценить, посмотрев и потрогав. Другая сторона - качество образования. Оно в квалификации педагогов и учебниках, процесс обновления которых в стране запустили еще в 2015-м. Дмитрий Турчин, начальник главного управления надзора и профилактики МЧС Беларуси



О новациях в образовании

Из новаций этого года - расширение профильного образования. Теперь откроют инженерного и железнодорожного направления. При этом сохранят и уже популярные педагогические, аграрные и военно-патриотические.



В этом году в образовании появится и новое понятие - "воспитательный потенциал урока". Если уж совсем просто, это общение учителя и ученика на равных, которое позволяет раскрывать потенциал ученика. Как это работает, учащиеся смогут ощутить уже 1 сентября во время первого урока, тема которого определена: "Беларусь и Я - диалог мира и созидания".



Об итогах прямой линии КГК



1 сентября торжественные линейки пройдут во всех школах страны. Пока организаторы стараются наполнить праздничную программу символизмом, последние приготовления и у самих школьников. Сегодня уже можно констатировать, что процесс сборов в целом прошел безболезненно. Это подтверждает и прямая линия КГК, куда поступило свыше 50 обращений.



Татьяна Самохина, завсектором Комитета госконтроля Беларуси:

Об акции "Соберем портфель вместе"

Это только на первый взгляд кажется, что подготовка к школе касается исключительно семей с детьми. В этот важный для всей страны период абсолютно точно процесс объединяет все общество. Вместе с неравнодушием есть и понимание, сколько ребят так и не смогут примерить костюм или нарядное платье 1 сентября, оставаясь на больничных койках, оказавшись в сложной жизненной ситуации. Каково это, как никто другой знают сами медики. Они объединились и "собрали портфель вместе".



А ведь много и не требуется: карандаши, цветная бумага, тетради. Их каждый, кто готов делиться добром, может опустить в ящики, которые можно увидеть в столичных торговых центрах. Все собранное - тем, кто нуждается, передадут в первые дни сентября, чтобы единственной потребностью у ребят оставалась разве что потребность в знаниях.