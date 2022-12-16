Школы Беларуси примут участие в пилотном проекте Минобразования

Изучить вкусовые предпочтения ребят и усовершенствовать организацию питания - белорусские школы примут участие в пилотном проекте Минобразования. Премьер-министр подписал соответствующее постановление. Новые подходы будут внедрены в 21 учреждение - по 3 школы в каждой области и 3 в столице. При разработке меню в первую очередь будут учитывать вкусовые предпочтения детей, в том числе основываясь на мнении родителей. При этом питание останется рациональным и сбалансированным. Неизменными также будут плата за приемы пищи и соответствующие льготы. Пилотный проект стартует 19 декабря и завершится в конце апреля следующего года.