Школы в Беларуси будут самостоятельно принимать решения о формате домашних заданий в случае удаленного обучения

"Каждое учреждение образования с учетом своих возможностей и специфики принимает решение о том, каким образом ребенок будет получать домашние задания, как и по каким каналам будет налажена обратная связь с учителем", - заявила начальник управления общего среднего образования Министерства образования Ирина Каржова.



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