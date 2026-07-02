Шквалистый ветер нарушил электроснабжение в 27 населенных пунктах Гродненской области

В пяти районах Гродненской области устраняют последствия непогоды. После сильных ливней и шквалистого ветра было нарушено электроснабжение в 27 населенных пунктах региона.

Нарушено электроснабжение в 27 населенных пунктах региона

Больше всего досталось Гродненскому, Лидскому, Вороновскому, Ивьевскому и Сморгонскому районам. В последнем введен особый режим работы, сообщили на РУП "Гродноэнерго". Более 30 оперативно-выездных бригад занимаются восстановительными работами.