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Шквалистый ветер нарушил электроснабжение в 27 населенных пунктах Гродненской области

В пяти районах Гродненской области устраняют последствия непогоды. После сильных ливней и шквалистого ветра было нарушено электроснабжение в 27 населенных пунктах региона.

Нарушено электроснабжение в 27 населенных пунктах региона

Больше всего досталось Гродненскому, Лидскому, Вороновскому, Ивьевскому и Сморгонскому районам. В последнем введен особый режим работы, сообщили на РУП "Гродноэнерго". Более 30 оперативно-выездных бригад занимаются восстановительными работами.

Разделы:

ОбществоГродненская область

Теги:

Гродненская областьнепогода
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