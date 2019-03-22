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Шквалистый ветер обрушился на Беларусь

Шквалистый ветер сегодня обрушился на страну. Последствия стихии на себе ощутили жители Могилева. В интернете появилось фото, на котором кусок дерева пробил лобовое стекло. Местные СМИ пишут о порывах до 23 метров в секунду. Непогода прошлась и по столице. Ветер снес остановку в Уручье, повалил дерево на Веры Хоружей. В Костюковичах произошло обрушение фронтона кровли жилого дома и сорвана крыша административного здания. О пострадавших не сообщается. Энергетики оперативно восстанавливают электроснабжение в 77 населенных пунктах.

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