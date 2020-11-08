Протест и пустота. После 8 ноября в Минске эти два слова - фактически синонимы. Откликнувшиеся на традиционный призыв из "телеги" Степы Кашпировского шли на "Марш народовластия", а попали на сеанс массового разоблачения. Белорусский народ и уличный протест оказались очень далекими друг от друга понятиями.

Число собравшихся называть не будем. Во-первых, смотрите сами. И так все ясно. Во-вторых, шатающихся по растерянной траектории протестующих можно было перепутать со случайными прохожими. Раньше это они старались отойти в сторону, а теперь это, кажется, общее настроение.

Неловкое молчание, красноречиво повисающее в воздухе после попытки поднять боевой дух кричалкой или аплодисментами, создавало и вовсе депрессивную картину. Протестующие грустно смотрели по сторонам, стараясь не встречаться взглядом с соратниками. Кажется, это называется "делать вид, что ничего не случилось, при острой необходимости сменить белье".

Попытки накалить атмосферу все же были. Недалеко от стелы протестующие вышли на проезжую часть. Но очень быстро, кажется, сами почувствовали бессмысленность своего там нахождения. Последним оплотом сказочных невероятных стало возвышение около гостиницы "Планета".

Объективная реальность оказалась не такой романтичной. Остатки протестующих кинулись врассыпную.