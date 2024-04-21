Шлягеру "Беловежская пуща" - 50 лет: почему Пахмутова не сразу доверила песню Мулявину, и по какой причине в 90-х хит был не у дел

Скоро республиканский субботник может понадобиться и Беловежской пуще. Катастрофу в первобытной тайге творят польские паны. Они вонзили в "легкие Европы" 50 тыс. стальных конструкций. Лес в деградации. Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО предпримет меры только в июле. Тогда же исполнится и полвека "заповедному напеву", который увековечило трио русских мастодонтов: Мулявин, Пахмутова и Добронравов.

Кто был первым голосом "Пущи"? Зайдем в глушь создания хита в "Главном эфире"

"Серой птицей лесной" "Песняры" облетели буквально каждую сцену Советов с хитом тандема Пахмутова-Добронравов. Даже Соединенные Штаты плакали "родниковой правдой". Но не многие знают, что весь мир влюблен в кавер. Почему создатель советской эстрады Пахмутова не сразу доверилась Мулявину? И чей голос был у "Пущи" изначально?





Марина Мулявина, дочь народного артиста СССР Владимира Мулявина: Для меня "Беловежская пуща" связана в первую очередь с первым ее исполнителем - Юрой Денисовым. Мы дружили, делились какими-то впечатлениями. Мне было интересно, ведь он прекрасный скрипач и вокалист.