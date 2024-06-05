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Шмидт: Нельзя забывать о последствиях войны

Если у общества нет исторической памяти, им легко манипулировать - мнение Томаша Шмидта, польского диссидента. Сегодня он посетил братское захоронение польских воинов и музей советско-польского боевого содружества в агрогородке Ленино Горецкого района. Там более полувека хранятся документы, которые рассказывают о боевом пути первой польской дивизии имени Тадеуша Костюшко, которая воевала в этих местах в октябре 1943-го.

Я под впечатлением от того, что здесь так бережно относятся к сохранению истории, в том числе памяти о польской дивизии и советских солдатах. В Западной Европе проводится большая медиакампания, чтобы забыть и стереть историческую память. Таким обществом легко манипулировать и очень удобно вести за собой. Польские СМИ рассказывают ерунду о Беларуси. Но здесь все не так, как показывают польские медиа. Беларусь - прекрасная страна.
Томаш Шмидт, польский диссидент, экс-судья

Польский диссидент Томаш Шмидт сделал в Ленино и заявление, представив журналистам копию своего обращения к генеральному прокурору Польши с просьбой привлечь министра иностранных дел этой страны к уголовной ответственности. Он неоднократно называл Шмидта предателем.

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