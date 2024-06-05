Шмидт: Нельзя забывать о последствиях войны

Я под впечатлением от того, что здесь так бережно относятся к сохранению истории, в том числе памяти о польской дивизии и советских солдатах. В Западной Европе проводится большая медиакампания, чтобы забыть и стереть историческую память. Таким обществом легко манипулировать и очень удобно вести за собой. Польские СМИ рассказывают ерунду о Беларуси. Но здесь все не так, как показывают польские медиа. Беларусь - прекрасная страна.

Томаш Шмидт, польский диссидент, экс-судья