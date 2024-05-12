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Шмидт о белорусской оппозиции: что наблюдают поляки? Несколько крикунов с флагами и плакатами в центре Варшавы

Шмидт о белорусской оппозиции: что наблюдают поляки? Несколько крикунов с флагами и плакатами в центре Варшавы

Польские медиа очень активно старались настроить поляков против белорусов и россиян, но у них не слишком хорошо получается. Об этом в программе "Главный эфир" заявил польский диссидент и судья Томаш Шмидт, который, кстати, в Республике Польша имел доступ к государственной тайне, секретным и особо секретным документам. Сейчас гражданин соседней страны просит политического убежища в Беларуси.

Польское правительство основательно поддерживает все попытки госпереворота в Беларуси, заявил он. "Не только деньги на это дает, но и жилье активистам, предоставляет доступ к СМИ. Однако эффект невысокий, - уверен поляк. - Что наблюдают поляки? Несколько крикунов с флагами и плакатами в центре Варшавы. 95 % наших граждан на это наплевать".

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