Шмидт: Правительство ФРГ запустило процесс экономического уничтожения страны

Протесты все-таки, нужно сказать, это просто следствие того, что правительство неспособно решать насущные проблемы. Более того, своей некомпетентностью заводит ситуацию в экономике Германии в тупик. С одной стороны, благодаря этой экологической повестке, которую пропагандирует правительство, были закрыты и атомные электростанции. Происходит отказ от угольных электростанций, а брать электроэнергию негде, собственно. Т.е. нужно задорого экспортировать с тех же АЭС соседних стран.

Евгений Шмидт, депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии"