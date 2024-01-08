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Шмидт: Правительство ФРГ запустило процесс экономического уничтожения страны
Масштабные акции протеста со стороны немецких фермеров вызваны недальновидной политикой официального Берлина. Такое мнение нашему телеканалу высказал депутат бундестага Евгений Шмидт. По его словам, идя на поводу у пресловутой климатической повестки и вводя новые антироссийские санкции, правительство ФРГ запустило процесс экономического уничтожения страны.
Протесты все-таки, нужно сказать, это просто следствие того, что правительство неспособно решать насущные проблемы. Более того, своей некомпетентностью заводит ситуацию в экономике Германии в тупик. С одной стороны, благодаря этой экологической повестке, которую пропагандирует правительство, были закрыты и атомные электростанции. Происходит отказ от угольных электростанций, а брать электроэнергию негде, собственно. Т.е. нужно задорого экспортировать с тех же АЭС соседних стран.
Евгений Шмидт выразил уверенность, что санкционная политика в отношении Российской Федерации, когда поставки трубопроводного дешевого российского газа перекрываются из идеологических соображений, плюс "некто" взрывает "Северные потоки", все это, конечно же, валится ворохом проблем на немецкую экономику, в конечном счете, на немецкий бизнес, на потребителя.
"И, естественно, это вызывает огромное недовольство и среди простого населения, которое вынуждено теперь жить в новой реальности с высокими ценами, с огромной галопирующей инфляцией, которую десятилетие немцы не видели, с проблемами в экономике, с рецессией в экономике, - подчеркивает депутат. - С другой стороны, бизнес, который тоже благодаря этим высоким ценам на энергоносители просто не может быть в мире конкурентоспособным, и некоторые предприятия просто принимают решение переносить производство в более благополучные с точки зрения энергоносителей страны".
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