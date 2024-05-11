Шмидт: Спецслужбы США и Великобритании используют деньги или компромат, чтобы держать на поводке польских политиков

Польские власти действуют не в интересах Польши, а в интересах других государств, прежде всего США и Великобритании. Об этом в "Актуальном интервью" заявил диссидент и судья Томаш Шмидт, который имел доступ к государственной тайне, секретным и особо секретным документам Республики Польша. И сейчас он просит политического убежища в Беларуси.

Интересуясь геополитикой и понимая ее, можно разобраться в том, что происходит в реальности, считает он. "Польские власти действуют не в интересах Польши, а в интересах других государств, прежде всего, США и Великобритании. Элиты и спецслужбы этих стран, такие как ЦРУ, МИ-6, используют деньги или компромат, чтобы держать на поводке польских политиков", - завил Томаш Шмидт.