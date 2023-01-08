Шнееманн о свободе слова на Западе: Вы можете высказать свою позицию только один раз

Он уверен, что высказать свою позицию можно только один раз. "Вы выскажетесь, а потом вас удалят. Вас не убьют, на вас просто повесят клеймо, например, назовут правым националистом или нацистом, и вы замолчите", - сетует он.

В Германии нет свободы слова больше, считает Оливер Шнееманн. "У нас уже много лет нет этой свободы. Люди, которые посещают Беларусь или приезжают в Россию, видят другую сторону. Возвращаются в Германию и говорят: "Давайте с ними налаживать диалог, давайте приглашать их к нам, давайте общаться, искать решение". Но на вас навешивают клеймо - и вы исчезаете. К сожалению, это катастрофа!" - восклицает он.