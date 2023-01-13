Шнееманн: У большинства немцев мозги промыты западной пропагандой

У большинства людей промыты мозги западной пропагандой. Мне неудобно это говорить, но это правда. Об этом в "Актуальном интервью" заявил уполномоченный по международным делам партии "Немецкий центр" Оливер Шнееманн.

По его словам, если человек способен читать книги, получать информацию из разных источников (турецких, российских, белорусских, даже американских иногда), если у него есть возможность иметь доступ к большому спектру различных новостных источников, тобудет возможность сформировать свое особое мнение.

Есть люди, которые говорят: как чудесно, что мы против России, рассказывает он. "Эти люди находятся в своего рода тюрьме, в мозговой тюрьме. Они не могут понять сторону России. Надеюсь, будет больше немцев, которые станут приезжать сюда, в Беларусь. И у нас было бы много дискуссий и встреч, чтобы мы могли разрушить эту тюрьму, - подчеркнул Оливер Шнееманн. - Иногда я думаю, что творится в головах у людей. Мы стоим на пороге ядерной войны, но они продолжают проживать обычную жизнь, у них нет никаких проблем, их ничто не тревожит. Но с другой стороны, есть много людей в Германии, Италии, во Франции, которые испытывают страх. Они видят, что война приближается. И это то, что мы должны остановить", - подчеркнул он.

Все это о мощи массмедиа, говорит он. "Все зависит от того, с кем вы говорите. Если вы встречаете людей таких, как я, которые имеют другую точку зрения, потому что я знаю другие языки и могу читать иностранную прессу, то я могу сформировать свою собственную точку зрения. Но если вы не можете этого сделать, если у вас нет доступа к разным газетам, телевидению, то вы зависите, например, только от немецких СМИ, которые показывают вам только одну сторону проблемы", - уверен политик.