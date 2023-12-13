Шок! Белорусский школьник стал жертвой агрессивного зарубежного сваттинга

Школьник из Минска стал жертвой сваттинга, он не знал, что от его имени идет рассылка информации о готовящихся вооруженных атаках на школы в Солигорске. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой наСледственный комитет.

Накануне в Солигорске в закрытых группах была распространена информация о готовящихся вооруженных атаках на местные школы. Правоохранители оперативно проверили информацию и установили личность подростка, от имени которого была рассылка сообщений. Им оказался школьник из Минска. Он не ожидал визита сотрудников милиции, парень именно от них и узнал о якобы готовящихся сценариях с применением оружия.

При осмотре мобильного телефона 15-летнего подростка установлено, что парень увлекается компьютерными играми и имеет несколько аккаунтов в мессенджерах и социальных сетях. Накануне ему в Telegram пришло сообщение с призывом вступить в закрытый игровой чат Солигорска, которое он проигнорировал. Однако именно в этом чате и были обнаружены сообщения от его же имени о готовящемся вооруженном нападении на школы в Солигорске.

Установлено, что сообщения рассылались с абонентского номера иностранного государства. Агрессивность зарубежного сваттинга повергла в шок даже правоохранителей. Солигорский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.1 ст.340 (заведомо ложное сообщение об опасности) Уголовного кодекса. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление лица, совершившего это преступление.

Как предупредили в СК, в Беларуси набирает обороты такое новое негативное информационное явление, как "сваттинг" (от английской аббревиатуры SWAT) - тактика вымогательства, которая заключается в введении в заблуждение правоохранителей. Это делается с помощью ложных сообщений о серьезных преступлениях, таких как минирование, убийство, захват заложников. В основном оно распространено среди молодежи и заключается в заведомо ложном сообщении об опасности.