ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Шок! Белорусский школьник стал жертвой агрессивного зарубежного сваттинга

Шок! Белорусский школьник стал жертвой агрессивного зарубежного сваттинга

Школьник из Минска стал жертвой сваттинга, он не знал, что от его имени идет рассылка информации о готовящихся вооруженных атаках на школы в Солигорске. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой наСледственный комитет.

Накануне в Солигорске в закрытых группах была распространена информация о готовящихся вооруженных атаках на местные школы. Правоохранители оперативно проверили информацию и установили личность подростка, от имени которого была рассылка сообщений. Им оказался школьник из Минска. Он не ожидал визита сотрудников милиции, парень именно от них и узнал о якобы готовящихся сценариях с применением оружия.

При осмотре мобильного телефона 15-летнего подростка установлено, что парень увлекается компьютерными играми и имеет несколько аккаунтов в мессенджерах и социальных сетях. Накануне ему в Telegram пришло сообщение с призывом вступить в закрытый игровой чат Солигорска, которое он проигнорировал. Однако именно в этом чате и были обнаружены сообщения от его же имени о готовящемся вооруженном нападении на школы в Солигорске.

Установлено, что сообщения рассылались с абонентского номера иностранного государства. Агрессивность зарубежного сваттинга повергла в шок даже правоохранителей. Солигорский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.1 ст.340 (заведомо ложное сообщение об опасности) Уголовного кодекса. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление лица, совершившего это преступление.

Как предупредили в СК, в Беларуси набирает обороты такое новое негативное информационное явление, как "сваттинг" (от английской аббревиатуры SWAT) - тактика вымогательства, которая заключается в введении в заблуждение правоохранителей. Это делается с помощью ложных сообщений о серьезных преступлениях, таких как минирование, убийство, захват заложников. В основном оно распространено среди молодежи и заключается в заведомо ложном сообщении об опасности.

"Цель киберпреступников - посеять панику в обществе. Подобные "шалости" недешево обходятся государству, а для виновных чреваты весьма нешуточными последствиями: санкция ст.340 Уголовного кодекса предусматривает максимальное наказание в виде 7 лет лишения свободы", - отметили в СК.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все