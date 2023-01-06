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Шокирующая история о жизни беглых в Польше - как живут и работают
На популярном портале olx.pl белорус Ярослав, он же Ярик Грищеня, искал тех, кому нужна работа в Польше. Через фирму Ларисы Яльницкой (она тоже белоруска из Несвижа) подбирались кандидаты. В процессе работы люди узнавали, что будут волонтерами. Объяснялось это тем, что налоги удастся оптимизировать, то есть не платить. За счет этого и денег получат больше.
Ярослав Грищеня - белорус, примерно до 2012 года проживал в Барановичах, в свое время являлся членом оппозиционного формирования "Молодой фронт". Из Беларуси бежал из-за найденных у него наркотических средств и статьи 328 (от 5 до 8 лет лишения свободы). Одному из экстремистских изданий Грищеня заявил, что живет в Польше и является заместителем главы фирмы, занимающейся промышленным и гражданским строительством - строят дороги и мосты. Но почему-то Ярик не рассказал правду, ведь речь шла об индусах, которые строили вторую ветку метро в Варшаве, а потом не получили свою зарплату.
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А еще не рассказал, что совместно с Ларисой Яльницкой - своей сожительницей - организовал схему по отмыву денег через трудоустройство русскоязычных в Варшаве, в частности, дурит белорусов.
"Ни у одного из работников не было прав, и Ярик сам нас возил на микроавтобусе. Мы работали каждый день, просыпаясь около 4:30 утра для того, чтобы в 6:00 быть на объекте, до которого было около получаса езды на машине. Мы работали при 30-градусной жаре по 12 часов в сутки, - рассказывает молодой человек. - Позже вторым водителем стал грузин. У Ярослава прав никогда не было, а у грузина их отобрали за пьяную езду. Кстати, сам Ярик в 70 % случаев, когда водил, был обкурен марихуаной, у него с этим делом проблемы, курит много и часто".
Собственно, здесь и подтверждение любви Ярика Грищени к наркотическим веществам, которые у него обнаружили еще в Беларуси правоохранители. А вот что будет в Польше за езду без прав?
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