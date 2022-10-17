Шокирующая правда об "амазонках" нацбатальонов

Рассказывая о боевиках и террористах, мы привыкли подразумевать мужчин. В основном с сомнительным прошлым. Оказывается, есть в нацбатальонах и "амазонки".

Наш корреспондент Анастасия Бенедисюк изучила биографии беглых белорусок и выяснила: всех их объединяет жизнь не на созидание, а на разрушение.

Есть женская солидарность, а есть женская мудрость. Именно поэтому, прежде чем вешать ярлыки, я изучила, что сменившие юбки на милитари штаны сами говорят о себе. И пишут.

Вот Лущинская, ей через неделю 37. Полина, ничего личного. Но это фото вы сами подписали "нас***ла" и "в Польшу через постель". Мужу-белорусу нужно задуматься.

Паспорт РР. В Польше на ПМЖ с 2019-го. Чем может пригодиться на войне, хотела бы сказать - на кухне. Да, есть нюанс. В Беларуси привлекалась к административке: еду забыла выключить на плите.

Я писала в тероборону, я была готова ехать. Я даже доехала до Львова. Но меня остановили на первом патруле. И сказали, девочка, куда ты едешь. Едь домой. Полина Лущинская, "Исида", рекрут нацбатальона

Позывной Лущинской - "Исида". Это из древнего Египта. Богиня с троном на голове. Понимаете замашки. Кажется, перечитала мифологии. Ну, или кому-то выгодно, чтобы дамы жили в таком иллюзорном мире, где все в их руках, пусть и усыпанных мазолями.

"Держит оружие и говорит, у меня сейчас синяк будет на щеке. Вы серьезно, ребята… (руки трясутся), локти показывать не буду".

Заклеивают пластырем порез.

У них нет военного образования, подготовки. И вряд ли до они держали что-то тяжелее пакета с продуктами. А знаете ради чего все эти тренировки на полигоне в Польше?

И вот эта Барби (такой позывной у Малиновской Карины Андреевны) говорит о детской площадке и шариках? Один из самых громких и грязных фейков 2020-го с ней связан.

Плакалась, потеряла, точнее, лишили ребенка.

Вдаваться в подробности не буду, всему виной был, разумеется, по первоначальной версии ОМОН. Но и справки есть, и сама позже призналась - аборт. И, увы, не один он в ее жизни.

Такая мать и против "рыжыма", что уже будучи в Польше, снимала пособие на ребенка от того самого "рыжыма". Хотя была обязана сообщить, что не в стране. Это уголовка. Перестав жить за счет декретных, наверно, и пошла, может, и не сразу, судя по фото, но в BYPOL.





BYPOL, как по мне ОПГ, спят и видят вернуться в Беларусь, разумеется, на троне. Можно на том, что их рекрут Лущинская водрузила себе на голову. BYPOL - бывшие милиционеры, дезертиры и предатели. Курируют нацбатальон "Пагоня" и террористический "План Перамога". Говорят, желающий столько. Но, судя по всему дело, труба. Ведь изначально обещали деньги, а теперь "прошу на вольные хлеба".

Желающих оказалось немного. Так у байполицая Азарова и возникла идея: вспомнить 2020-й и поиграть картинкой, где на щит - слабый пол.

Женщина, настоящая мать, в защите своих детей, думая о их будущем, конечно, готова на все. А на что способна женщина, которой плевать на будущее? Макарова с 2009 по 2015 уклонялась от воспитания сына: "Моя совесть абсолютно чиста".

В Польше Екатерина Макарова год. Наверно, тоже не смогла найти себя. В Беларуси только я насчитала, и это где она официально была трудоустроена, - 13 мест работы. Есть в ее биографии и 9 лет заключения. Хранение и распространение наркотиков. Должно быть, нашла общий язык с Малиновской, т.е. Барби. Она еще в школе стояла на учете у психиатра-нарколога.

Вот такая она, первая группа белорусских амазонок.

"Девочки, нужна помощь ВСУ. Парни ищут подруг. Такого количества тут просто нет. Спасайте, а то они меня съедят заживо".

Да, такая слава у служащих в ВСУ вне зависимости от страны рождения женщин. Увы, вот с такими теперь и белорусских амазонок ассоциируют. Ничего личного. Интересно, как медсправки требует Анастасия Андреевна Махомет. Позывной "Север".

Логика нашего мирного протеста немного умерла. Тут просто такая единая масса получилась. Но да, женщины в основном занимаются тылом. Анастасия Махомет. Позывной "Север", медик батальона "Волат" полка К.Калиновского

А вот еще тыл. Станкевич-Брилевская. В интернете уже столько мемов с ней ходит. И как она на войне маникюр каждую неделю новый делает. Кристина даже руки как-то прятать пыталась. Но руки при деле. Да и муж боевик старается. Вот она вчера о тяготах службы: "Кофе и пончик и так каждый день. Спасибо, радует". Только ли муж, вопрос.

"Вот тут мы все приехали на полигон. Есть хочу. Джем. Джем - это просто любовь".

Я задавалась вопросом, на что способна женщина, у которой нет детей и будущего?

Занимается разрушением. Вот Суслова, например. Много раз ходила на протесты, сына подталкивала. Оказалось, на смерть. Павел Геннадьевич Суслов, 95 года рождения, был командиром батальона "Волат", ликвидирован. Она же осталась в распоряжении. Зигует и призывает других матерей к таким же перспективам.

"Смерь врагу!"