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Шокирующая утечка данных! Кто прослушивает телефоны и подглядывает за миллионами - в "Понятой политике"

Шокирующая утечка данных от американского медиагиганта. Кто прослушивает телефоны и подглядывает за миллионами? Кому выгодно знать то, о чем вы говорите на кухне?

Смартфоны на страже бизнеса и политики и цифровой мир под колпаком. Кто заказывает глобальный шпионаж? Расскажем в "Понятной политике" в понедельник, после "Панорамы".

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