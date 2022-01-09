Шокирующие операции нацистов на территории Беларуси - выявлены сотни новых фактов преступлений

Годом исторической памяти объявлен в Беларуси 2022-й. Многогранная и многовековая история страны, которую невозможно охарактеризовать каким-либо устоявшимся научным определением. Она включает в себя несколько эпох. Но почему-то большинство белорусов, услышав об исторической памяти, ассоциирует ее с небольшим по времени, но колоссальным по значимости, периодом Великой Отечественной. Быть может потому, что в последнее десятилетие все чаще стараются переписать историю и фальсифицировать итоги Второй мировой.

Белорусы, у которых в каждой семье до сих пор помнят тех, кто погиб, приближая победу, или чудом остался жив, пройдя через зверства оккупантов, не могут равнодушно наблюдать за происходящим. Наш долг - защитить свою историческую память. Ведь у нас она заложена на генном уровне. Даже сейчас мы не можем представить, каким был диапазон методов Третьего рейха, направленный на уничтожение нашего народа. На неделе Президент подписал закон "О геноциде белорусского народа". А уголовное дело, которое возбудила Генпрокуратура в апреле прошлого года, уже позволило выявить сотни новых фактов преступлений против человека и человечности. О шокирующих операциях нацистов - Елена Бормотова.

Память бессмертна

Кадры, которые в начале Великой Отечественной сделали поданные Третьего рейха. Последний раз видео демонстрировали на Нюрнбергском процессе. Технология уничтожения людей газом. Это не разовая акция. Это разработанная и одобренная высокими военными чинами операция.













Впервые ее провели в Могилеве. Уже в сентябре 1941-го. Таким образом было уничтожено около 700 человек - пациентов областной психиатрической больницы. Рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер, после посещения Минска, а в его программе была и психиатрическая колония в Новинках, лично поручил руководителю действующей в Беларуси оперативной группы Б Артуру Небе разработать "гуманный" с его точки зрения метод уничтожения душевнобольных.

По воспоминаниям людей, которые видели погибших, хоронили их. У них были лица синюшного цвета. Они умерли в страшных муках, находясь в душегубке. Впервые была применена камера-душегубка в Могилевской психиатрической больнице. Петр Хованский, научный сотрудник Музея истории Могилева

Людей захоранивали в противотанковых рвах, которые окружали город с момента оборонительных боев. Как правило, хоронили узники гетто, которых после акции также убивали. Место захоронения маскировали как могли - поле засеивали или формировали дорогу. В 90-х было найдено одно из таких захоронений. В районе улицы Равчаково в могилевском микрорайоне Казимировка. В одной из ям были обнаружены тела 68 человек. Поиски прекратились. Умерла единственная свидетельница, которая могла указать место. Но раскопки возобновятся в ближайшее время.

Нам еще только предстоит оценить масштаб геноцида белорусского народа. Ведь многие документы не публиковались и не вводились в научный оборот. Но тысячи легли в основу фундаментального шеститомного издания "Без срока давности". Преступления нацистов против мирного населения по каждой области Беларуси с описанием технологии уничтожения людей.

Материалы, которые невозможно трактовать по-другому. Распоряжения и приказы по сожжению деревень - все по районам. Карательные операции - место и дата проведения. Задокументировано все. Оригиналы на полках Национального архива. Многие из акций нацисты называли борьбой с партизанами. И применяли метод выжженной земли. Где не оставалось ни людей, ни строений. И это не подлежит забвению.

Первое масштабное мероприятие в Год исторической памяти - совещание по вопросам реализации исторической политики. Особое внимание нужно обратить на сохранение героического наследия нации и не допустить развития идей, которые в будущем могут дестабилизировать страну.













Геноцид белорусского народа носил системный характер. Это была спланированная и разработанная Третьим рейхом акция. Людей травили газом, морили голодом, закапывали живыми и живьем бросали в огонь.

Спрятались 6 деток, самому старшему было 7 лет, и 2 женщины с ними. Мерзавцы ничего другого не придумали - в погребке земляном - даже не стали их извлекать из погреба. Они навозили туда дров, покрышек, все это сооружение залили бензином и все это дело подожгли. Эффект духовки получился. Вы представляете, что такое из духовки тело достать - мясо отваливалось от кости по частям. Петр Хованский, научный сотрудник Музея истории Могилева

Людей выставляли в качестве заградительных щитов перед наступающим фронтом. И заражали их сыпным тифом, чтобы болезнь перекинулась на советских солдат. Как это было сделано в лагере смерти Озаричи. Десять дней люди провели в болотах под открытым небом, когда температура опускалась до минус 15.

Понимая, что здесь сдержать наступление будет очень трудно на этом участке фронта, Хоссбах и Гарпи предлагают отвести немецкие войска 10-12 км от Озарич к реке Тремля и создать там новый укрепрайон. А гражданское население согнать в эти болота. Гитлер разрешает отвезти немецкие войска и создать здесь живой заслон из гражданского населения. Зинаида Хлебовец, руководитель музея "Памяти жертв Озаричского лагеря смерти"

Уже в конце 1943-го нацисты начинают "заметать следы". Беларусь стала полигоном для проведения сверхсекретной операции 1005. Свое "искусство" зондер и айнзацкоманды оттачивали в Аушвице и Собиборе. Были организованы даже специальные курсы для руководителей акции. Они изучали 10 дисциплин. Например, как организовать территорию, какие смеси использовать.













Руководитель акции Пауль Блобель - он сам инженер по образованию. Принимал участие в расстреле в Бабьем Яру евреев. Он был изобретатель кремационных печей портативных. Вырывался котлован, на дно котлована складывались либо железные рельсы квадратом друг на друга, либо толстые бревна. А дальше штабелями укладывались дрова, которые пропитывались мазутом, керосином, смолой. Следующий штабель трупов. Затем опять дрова, щепки, доски и опять сверху штабель трупов. Святослав Кулинок, завотделом Национального архива Беларуси, кандидат исторических наук

Эта акция проходила под грифом "особо секретно". Документов нацисты не вели. О ней знало лишь высшее руководство Германии. Блобель подчинялся непосредственно руководителю гестапо Генриху Мюллеру. Тот в свою очередь - рейхсфюреру СС Гимлеру.

Одна из первых акций по уничтожению следов нацистских преступлений проходила за деревней Пашково Могилевского района. Эта акция стала показательной. Сюда прибыло практически все нацистское руководство. Им продемонстрировали технологию уничтожения трупов. За деревней во рвах были захоронены более 20 тысяч человек. Работы на "объекте" продолжались с 4 по 19 октября 1943 года. Все эти дни печи работали без перерыва.