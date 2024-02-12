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Шокирующие подробности дела в отношении 38-летнего минчанина, совратившего подростков на пляже
Следователи рассказали шокирующие подробности дела в отношении 38-летнего жителя белорусской столицы, который прошлым летом совратил подростков на пляже под Минском.
В один из дней обвиняемый согласился в два этапа подвезти компанию ребят из девяти человек (старшему было 15 лет) на речку. Расположившись с мальчишками на берегу, мужчина разделся догола, начал вести непристойные беседы и к грязным помыслам склонил двоих детей 11 и 13 лет. За молчание несовершеннолетних, чтобы все осталось в тайне, заплатил алкогольными напитками и сигаретами. О вопиющем случае через два месяца стало известно учительнице школьников. Педагог обо всем рассказала милиции.
Первоначально обвиняемый признался в содеянном, но в последующем с целью избежать ответственности стал отрицать совершение каких-либо действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Следователи проделали колоссальный объем работы с целью доказать виновность извращенца. Жертвы сексуального насилия в силу своего возраста и индивидуально-психологических особенностей не понимали характер противоправных действий наглядно знакомого мужчины. Проведенной в ходе предварительного расследования стационарной комплексной судебной психолого-сексолого-психофизиолого психиатрической экспертизой установлено, что злоумышленник страдал и страдает в настоящее время множественным расстройством полового предпочтения (сочетание мазохизма, педофилии, фетишистского трансвестизма и некрозоофилии.
Известно, что 8 лет назад фигурант уже отбывал наказание за развратные действия и оборот порнографии. Вскоре он вновь будет давать показания в суде. Ему выдвинуто обвинение по двум статьям. Начала процесса мужчина ожидает под стражей.
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