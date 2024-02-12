Шокирующие подробности дела в отношении 38-летнего минчанина, совратившего подростков на пляже

Первоначально обвиняемый признался в содеянном, но в последующем с целью избежать ответственности стал отрицать совершение каких-либо действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Следователи проделали колоссальный объем работы с целью доказать виновность извращенца. Жертвы сексуального насилия в силу своего возраста и индивидуально-психологических особенностей не понимали характер противоправных действий наглядно знакомого мужчины. Проведенной в ходе предварительного расследования стационарной комплексной судебной психолого-сексолого-психофизиолого психиатрической экспертизой установлено, что злоумышленник страдал и страдает в настоящее время множественным расстройством полового предпочтения (сочетание мазохизма, педофилии, фетишистского трансвестизма и некрозоофилии.

Мария Никитина, официальный представитель УСК Беларуси по Минской области